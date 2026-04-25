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Durante años, el minimalismo extremo y los tonos neutros (el famoso «beige estético») dominaron las revistas y redes sociales bajo la premisa de que «menos es más». Sin embargo, en 2026, una nueva corriente ha llegado para reclamar el trono: el Dopamine Decor. Esta tendencia no busca la perfección visual, sino la estimulación sensorial para generar felicidad.

¿Qué es exactamente el Dopamine Decor?

Inspirado en la psicología del color, el diseño de dopamina se basa en la idea de que nuestro entorno físico influye directamente en nuestro sistema neuroquímico. Al rodearnos de colores vibrantes, texturas reconfortantes y objetos con valor sentimental, estimulamos la liberación de dopamina, el neurotransmisor responsable del placer y la motivación. A diferencia del minimalismo, aquí la regla de oro es: si te hace feliz, pertenece a tu hogar.

Claves para una transformación exitosa

Transformar tu casa en un refugio de bienestar no significa saturar cada rincón de colores neón. La clave está en el equilibrio emocional. Aquí te presentamos tres pilares para empezar:

La paleta de la alegría: Identifica qué colores activan tu energía. Mientras que el amarillo suele asociarse con la vitalidad, los tonos pasteles como el lavanda o el verde menta pueden ser ideales para zonas de descanso. Texturas que abrazan: El tacto es fundamental. Incorporar alfombras de pelo largo, mantas de terciopelo o cojines de lino crea una sensación de confort inmediato que reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés). El poder de la nostalgia: Reserva espacios para «objetos tesoro». Una foto de un viaje especial, una vela con aroma a cítricos o un cuadro que compraste en un mercado local actúan como anclas positivas para tu estado de ánimo.

El impacto en la salud mental

Expertos en neuroestética aseguran que un hogar «dopamínico» reduce la fatiga mental. En un contexto donde el trabajo remoto sigue vigente, tener un escritorio que combine organización (al estilo aesthetic) con elementos lúdicos puede aumentar la productividad y la creatividad. Al final del día, tu casa debe ser el lugar donde recargues baterías, no un espacio frío y despersonalizado.

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