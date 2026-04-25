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Los Cloud Eggs (o huevos nube) han logrado consolidarse como el desayuno definitivo de 2026. Esta receta no es solo un fenómeno visual por su parecido con una nube esponjosa coronada por un «sol» dorado, sino que representa una evolución en la forma en que consumimos proteínas de alta calidad de manera rápida y creativa.

¿Qué hace a los Cloud Eggs tan especiales?

A diferencia de los huevos fritos o revueltos, los huevos nube utilizan una técnica de batido que transforma las claras en un merengue salado. Al hornearse, el aire atrapado en las claras crea una textura aireada y ligera, mientras que la yema se mantiene líquida y cremosa en el centro. Es la opción ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin sacrificar la experiencia de un plato digno de un brunch de alta gama.

Receta paso a paso: Menos de 10 minutos

La magia de este plato reside en su sencillez. Solo necesitas dos huevos, una pizca de sal y un toque de especias al gusto.

La separación: Separa con cuidado las claras de las yemas. Es vital que las yemas queden intactas en recipientes individuales. El batido: Bate las claras a punto de nieve con la sal hasta que formen picos firmes. En este punto, puedes integrar de forma envolvente un poco de queso parmesano rallado o cebollín finamente picado para elevar el sabor. El horneado inicial: En una bandeja con papel para horno, forma dos «montañas» con las claras y haz un pequeño nido en el centro. Hornea a 230°C durante aproximadamente 3 minutos o hasta que empiecen a dorarse las puntas. El toque final: Saca la bandeja, coloca las yemas en los nidos y hornea por 2 minutos más. El resultado es una clara firme pero suave y una yema lista para romperse y bañar tu plato.

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