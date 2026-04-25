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Falla en atracción mecánica en España dejó varios lesionados (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Falla en atracción mecánica en España

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Danny Valdiviezo
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Asistentes a la Feria de Abril 2026 en Sevilla fueron testigos de un accidente que hubo en los aparatos. La policía abrió las investigaciones de lo ocurrido en la calle conocida como Calle del Infierno.

Una falla en una atracción mecánica en España fue atendida por organismos de emergencia. La misma es una de las favoritas, pero tuvo un problema en las estructuras. Uno de los trabajadores subió a atender la situación.

Cuando la misma estaba dando vueltas se desprendió de una de las cadenas quedando inestable. Cuatro personas se encontraban dentro de la misma y fueron atendidas rápidamente.

Los paramédicos llegaron al sitio y atendieron el accidente presentado, llevando a los lesionados a centros de salud de Sevilla. El aparato conocido como Steel Max es uno de los favoritos de los asistentes.

Falla en atracción mecánica en España dejó varios lesionados

La misma es una esfera sujetada a una estructura, pero cuando la misma estaba en su punto más alto se desprendió. Enseguida las personas avisaron a los grupos de rescate mediante los números de emergencia.

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De los cuatro lesionados, dos de ellos sufrieron heridas de consideración, mientras los otros dos lesiones leves. La feria quedó suspendida hasta nuevo aviso, dijo la prensa sevillana hoy sábado 15 de abril de 2026.

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SourceEl Periódico de Esàña
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