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Un caso de presunto maltrato reportaron en la urbanización El Remanso y fue atendido por la Policía Municipal de San Diego, dejando a un hombre de 35 años detenido. El caso lo dio a conocer el cuerpo de seguridad de esa zona del estado Carabobo.

Hombre presuntamente agredió a un abuelo en San Diego quedó detenido. Funcionarios de la Policía Municipal de San Diego, adscritos al Servicio de Vigilancia y Patrullaje Motorizado, efectuaron la aprehensión del sujeto.

De acuerdo con el reporte oficial, la brigada motorizada que realizaba labores de patrullaje preventivo fue alertada sobre un hecho de violencia. Al llegar al lugar, los oficiales lograron la captura en flagrancia del presunto agresor.

Hombre presuntamente agredió a un abuelo en San Diego

Este está señalado de utilizar un objeto contundente para atacar a un ciudadano de 75 años de edad, causándole una herida abierta en el cráneo. El septuagenario fue atendido en un centro de salud del municipio.

El director general de la Policía Municipal de San Diego, comisario jefe Dr. Daniel Tablante, enfatizó el compromiso de la institución con el orden público; y la integridad de los abuelos del municipio.

«Nuestra prioridad absoluta es garantizar la paz y el respeto a la vida. No permitiremos actos que vulneren la integridad física de nuestros ciudadanos. Especialmente de nuestros adultos mayores», aseveró.

A la orden del Ministerio Público

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía Trigésima Cuarta del Ministerio Público del estado Carabobo. Organismo encargado de coordinar el proceso penal por los delitos cometidos contra la persona.

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