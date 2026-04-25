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Carlos Alcaraz, el actual número 2 del mundo, anunció este viernes su renuncia definitiva a participar en la próxima edición de Roland Garros y en el Masters 1000 de Roma. La decisión responde a la persistente y grave lesión en su muñeca derecha, la cual ha truncado sus aspiraciones en la gira de tierra batida.

El calvario físico del murciano comenzó hace una semana durante su debut en el Barcelona Open. A pesar de haber logrado una victoria ante Otto Virtanen, el dolor fue evidente desde los primeros juegos, requiriendo asistencia médica en pista. Tras retirarse de los octavos de final en la Ciudad Condal y causar baja en el Mutua Madrid Open, los exámenes definitivos realizados este viernes confirmaron el peor escenario: una inflamación severa en la vaina del tendón.

Un retiro necesario por salud

A través de sus redes sociales, Alcaraz compartió la difícil decisión con sus seguidores. «Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros», escribió el tenista. El equipo médico del jugador ha enfatizado que la prioridad absoluta es una recuperación total para evitar que la lesión se convierta en una dolencia crónica que comprometa el resto de su carrera.

Terremoto en el Ranking ATP

La ausencia de Alcaraz no solo es un golpe sentimental para el torneo parisino, sino un desastre matemático en sus aspiraciones por el número 1. El español dejará escapar 3.000 puntos entre Roma y Roland Garros, una cifra que debilita considerablemente su posición en la tabla.

Este vacío competitivo le otorga una ventaja estratégica sin precedentes al italiano Jannik Sinner. Con Alcaraz fuera de combate en los torneos más importantes de la primavera, Sinner tiene el camino despejado para consolidar su liderato y distanciarse en la cima del ranking ATP sin la presión inmediata del joven maravilla de El Palmar.

El mundo del deporte queda a la espera de la evolución del español, cuya mirada ahora está puesta en la temporada de césped y los Juegos Olímpicos, siempre y cuando su muñeca derecha responda favorablemente al tratamiento de reposo absoluto.

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