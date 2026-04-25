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Las autoridades peruanas dictaron libertad al principal sospechoso de la muerte de la venezolana Yisneidy Paola Arambure Gutiérrez en Perú, debido a «falta de pruebas directas en su contra», una decisión que ha caído como un balde de agua fría entre los allegados de la víctima.

Identificado como Piero León Rodríguez, también de nacionalidad venezolana, fue detenido, luego de que, Yisneidy halla sido encontrada inconsciente en las inmediaciones de la avenida Aviación, específicamente en el pasaje San Juan.

Según el testimonio preliminar del hombre, ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la habitación que alquilaban cuando se produjo una fuerte discusión. León Rodríguez alegó que abandonó el lugar por un breve momento y que, al regresar, encontró a Yisneidy sin sentido, procediendo a pedir auxilio.

Sin embargo, tras cumplirse el plazo legal de 48 horas de detención, las autoridades peruanas dictaron su libertad argumentando falta de pruebas directas en su contra.

Luto en la comunidad

La noche del pasado domingo 19 de abril, la comunidad de migrantes venezolanos en la ciudad de Chimbote se tiñó de luto tras conocerse el trágico final de Yisneidy Paola Arambure Gutiérrez.

Pese a que efectivos policiales actuaron con prontitud trasladándola de urgencia al Hospital La Caleta, los esfuerzos médicos fueron en vano; el personal de guardia confirmó su deceso pocos minutos después de su ingreso. Lo que en principio parecía un desvanecimiento, dio un giro sombrío cuando el Ministerio Público inició las diligencias bajo la presunción del delito de feminicidio.

Clamor por justicia y señales de alerta

El caso tomó mayor gravedad tras revelarse los resultados de la necropsia oficial: la causa de muerte de la joven fue asfixia por ahorcamiento. Este hallazgo técnico contradice cualquier hipótesis de muerte natural o accidental, reforzando la tesis de un crimen violento.

Yisneidy, se encontraba cursando estudios de enfermería en el Instituto América. Sus compañeras de clase, visiblemente afectadas, recordaron durante el velorio realizado en el barrio El Progreso que la joven ya había mostrado señales de alerta. En una ocasión, asistió a clases con una lesión en la cabeza, la cual justificó simplemente como «un accidente».

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