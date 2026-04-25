Compartir

En un despliegue orientado a la preservación de los ecosistemas marinos, se llevó a cabo con éxito una Mega Jornada de Saneamiento Integral en Isla Larga, perteneciente al Parque Nacional San Esteban, ubicado en el municipio Puerto Cabello del estado Carabobo, lo que permitió articular esfuerzos del Gobierno Nacional y Regional, para recolectar en un total de 1.758 kg de basura así como controlar especies invasoras en este importante lugar turístico.

Eric Núñez, gerente general de la Misión Árbol en Carabobo, señaló que esta actividad que logró la recolección de 95 bolsas de desechos y permitió restablecer el equilibrio de la fauna local, fue impulsada por la gestión ecosocialista del gobernador Rafael Lacava, quien se articuló con diversas autoridades nacionales para hacer posible este Mega Despliegue con grandes resultados.

Mega Jornada de Saneamiento Integral en Isla Larga

La labor permitió la integración perfecta entre diversas instituciones como: el Ministerio de Turismo, Misión Árbol, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), el Instituto Nacional de Parques (Inparques), la Secretaría de Ordenación del Territorio Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern), la Corporación para la Promoción de Inversión y Desarrollo Turístico de Carabobo (Corprointur), la Guardia Costera, Pequiven y el Centro de Adiestramiento Fisiológico y Medicina Aeroespacial (CAFMA) de la Aviación Militar Bolivariana.

La jornada consistió en un abordaje integral donde equipos especializados trabajaron de forma simultánea en varios frentes. En el saneamiento terrestre, voluntarios y brigadistas recorrieron cada rincón de la costa para eliminar focos de contaminación. Por su parte el equipo de Corprointur, instaló un espacio especial dedicado a concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro ecosistema así como promover otros atractivos turísticos del estado.

Extracción de desechos sólidos del fondo marino,

La labor también incluyó a buzos expertos a cargo de la extracción de desechos sólidos del fondo marino, logrando sanear los arrecifes de la zona. Complementando estas acciones, se realizó la caza estratégica del Pez León, una especie invasora que representa una amenaza latente para la biodiversidad nativa del Caribe venezolano.

Este logro ambiental es el resultado directo de las políticas impulsadas bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, el acompañamiento de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gestión de la ministra de turismo Daniella Cabello, el apoyo del ministro de ecosocialismo Freddy Ñáñez y la dedicación constante del gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, quienes han hecho de la protección del ecosistema carabobeño una prioridad absoluta.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas