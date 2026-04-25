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Muchos jóvenes adultos hoy se encuentran en un limbo: se sienten «demasiado viejos» para las tendencias de la Generación Z en TikTok, pero «demasiado jóvenes» para identificarse con las preocupaciones de los Millennials que ya rozan los 40 años. A este grupo se le conoce como Zillenials, una microgeneración nacida aproximadamente entre 1992 y 2000.

Un puente entre lo analógico y lo digital



Lo que define a un zillenial no es solo su año de nacimiento, sino su experiencia vital con la tecnología. Son los últimos en recordar un mundo antes de la hiperconectividad total. Crecieron con la transición del VHS al DVD, usaron el teléfono fijo para llamar a sus amigos, pero recibieron su primer smartphone durante la adolescencia.

Esta dualidad les otorga una capacidad de adaptación única: poseen la ética de trabajo y la nostalgia de los 90 propia de los Millennials, combinada con la fluidez digital y la conciencia social de la Generación Z.

Impacto en el mercado y la cultura



Para los medios de comunicación y las marcas, los zillenials representan un desafío y una oportunidad de oro. A diferencia de sus predecesores, este grupo valora la autenticidad por encima del perfeccionismo estético de Instagram. Son consumidores críticos que impulsan la economía de la nostalgia, rescatando la moda Y2K pero aplicándola con una mentalidad de sostenibilidad moderna.

Además, su memoria histórica es clave. Los zillenials eran niños pequeños durante eventos que definieron el siglo XXI, como el 11 de septiembre, lo que les dio una visión del mundo consciente pero menos cínica que la de los millennials mayores.

¿Por qué son relevantes hoy?



A medida que este grupo entra en sus años de mayor poder adquisitivo, su influencia en el mercado laboral y el consumo masivo es innegable. No son una simple subdivisión; son el pegamento cultural que permite que las tendencias fluyan entre las distintas edades. Entender al zillenial es entender el futuro de una sociedad que, aunque digital, sigue buscando una conexión real con sus raíces.