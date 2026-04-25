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El mundo de los certámenes de belleza en Brasil se encuentra de luto tras la trágica muerte de Ana Luiza Mateus, de 29 años, quien era una de las candidatas más prometedoras para el título de Miss Cosmo Brasil 2026.

El suceso ocurrió el pasado 22 de abril en el exclusivo sector de Barra da Tijuca, donde el cuerpo de la joven fue hallado en el área de servicio tras caer desde el piso 13 de un edificio residencial.

De acuerdo con informes de medios locales como CNN Brasil y g1, la policía civil inició de inmediato una investigación bajo la hipótesis de feminicidio. Testigos presenciales relataron a las autoridades que Mateus y su pareja, identificado como Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, habían mantenido discusiones acaloradas que se extendieron desde el día previo al incidente.

Un giro inesperado en la investigación

Tras el hallazgo del cuerpo de la modelo, Ferreira da Cunha fue arrestado preventivamente como principal sospechoso. Sin embargo, el caso dio un giro dramático cuando, pocas horas después de su ingreso en la División de Homicidios de la Capital (DHC), el hombre fue encontrado sin vida en su celda. El reporte policial indica que Cunha se habría suicidado por asfixia utilizando una prenda de vestir, cerrando así la posibilidad de un juicio penal por los hechos.

Legado y clamor por justicia

Ana Luiza Mateus no solo destacaba por su belleza; era una profesional de la psicología y modelo que se preparaba con disciplina para representar al estado de Bahía a finales de este año. La organización Miss Cosmo Brasil emitió un emotivo comunicado lamentando la pérdida: «Recibimos esta noticia con tristeza y consternación. Ana Luiza era una joven que estaba forjando su camino a través del talento y el trabajo duro».

Asimismo, el certamen utilizó el caso para hacer un llamado a la reflexión nacional: «El feminicidio no debe tratarse simplemente como una estadística. Es una realidad que debe afrontarse con acción colectiva», sentenciaron en su mensaje de condolencias.

Los restos de la joven fueron trasladados a su natal Teixeira de Freitas, donde fueron velados el 23 de abril y sepultados este viernes 24 de abril, en medio del dolor de una comunidad que exige que su caso sirva para visibilizar la urgente lucha contra la violencia de género en el gigante sudamericano.

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