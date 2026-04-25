Compartir

En el marco de los operativos de seguridad y cuadrantes de paz que se ejecutan en la entidad, funcionarios de la Policía del municipio Miranda, estado Carabobo, lograron la captura de un ciudadano vinculado a la presunta posesión y distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

El procedimiento, enmarcado en las labores de vigilancia y patrullaje preventivo, permitió retirar de circulación diversos envoltorios de material ilícito.

El hecho se registró aproximadamente a las 11:50 p.m., cuando una comisión policial que se desplazaba en unidades motorizadas realizaba labores de supervisión en la avenida principal, específicamente en las adyacencias del Boulevard del Sector San José 1. Durante el recorrido, los oficiales avistaron a un sujeto a bordo de una motocicleta, quien al percatarse de la proximidad de las autoridades, mostró una actitud marcadamente evasiva y nerviosa, intentando abandonar el lugar de manera apresurada.

Actuación bajo el marco legal

Ante la conducta sospechosa y el intento de evasión, los uniformados procedieron a interceptar al conductor pocos metros más adelante. Siguiendo los protocolos de seguridad y actuando bajo el estricto cumplimiento de los Artículos 191 y 193 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), los efectivos realizaron una inspección corporal exhaustiva al ciudadano, así como una revisión detallada de la unidad en la que se desplazaba.

Durante la requisa, las autoridades hallaron entre las pertenencias del sospechoso varios envoltorios de una sustancia con características similares a la droga, además de diversos artefactos diseñados para el consumo de las mismas. La evidencia fue recolectada y custodiada siguiendo la cadena de custodia correspondiente.

Compromiso con la seguridad

El detenido, cuya identidad será procesada conforme a las leyes vigentes, fue trasladado al comando policial para las actuaciones de rigor. Este operativo forma parte de las estrategias de saturación de zona instruidas por la directiva policial para reducir los índices delictivos y combatir el microtráfico en los sectores populares del municipio.

Se espera que en las próximas horas el caso sea presentado ante el Ministerio Público, organismo que se encargará de dirigir las investigaciones y determinar las responsabilidades penales del aprehendido. Con estas acciones, la Policía Municipal de Miranda reafirma su compromiso con la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de la zona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Policía Municipal de Miranda Carabobo (@polimirandacarabobo)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

SPB inicia investigación contra jugadores y directivos por irregularidades en la liga