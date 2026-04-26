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La presidenta encargada Delcy Rodríguez emitió desde el Palacio de Miraflores un mensaje de rechazo al intento de agresión contra Donald Trump. Esto luego del incidente de seguridad que sufrió el mandatario estadounidense.

Presidenta encargada Delcy Rodríguez:

“Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte. Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad. Así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz”, dijo Rodríguez.

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