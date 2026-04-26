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En el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, funcionarios adscritos a la Estación Policial Isabelica de la Policía del Estado Carabobo; realizaban labores de patrullaje de seguridad ciudadana en el Conjunto Residencial Araguaney, Parroquia Rafael Urdaneta.

Al identificar al ciudadano solicitado, Erick Rafael Torcates López (32), alias El Pistolero en Valencia, este se negó a la voz de alto y abrió fuego contra la comisión policial.

Se pudo conocer que el individuo, quien recientemente había recuperado su libertad, presuntamente pretendía liderar el grupo delictivo (G.E.D.O) «Las Palmitas».

Alias El Pistolero en Valencia

​Historial Delictivo:

El occiso presentaba un amplio prontuario y una orden de captura vigente por:

Porte ilícito y uso de facsímil de arma de fuego.

Tráfico de drogas.

Robo genérico.

Uso indebido de armas de fuego.

​Evidencias incautadas:

Un arma de fuego tipo pistola, marca Beretta, Modelo 92FS, calibre 9mm.

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