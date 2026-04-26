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Barcelona sigue sumando puntos en la Liga de España

By Danny Valdiviezo
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Barcelona sigue sumando puntos
Fermín López celebra el tanto conquistado. Foto: Getty Images.

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Danny Valdiviezo
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Un tanto de Fermín López al minuto 45 y otro de Marcus Rashford al 74 bastaron para que el equipo blaugrana se luciera en la jornada de la Liga Española. Los catalanes se escapan en la pizarra.

El Barcelona sigue sumando puntos en la Liga de España y hoy dio cuenta del Getafe con marcador de 2×0. El Getafe se vio complicado con falta de creación en el medio campo, la defensa tuvo buenas reacciones ante el rival.

López supo atacar en el momento exacto e irse al descanso con la ventaja, ante un Getafe que pudo aguantar en el primer tiempo. Luego de unos minutos y de varios ataques, Rashford colocó el tanto de la ventaja al 74.

Barcelona sigue sumando puntos, Mallorca no pudo

Jan Virgili empezó dando la ventaja al Mallorca, un tanto en el minuto 18 les dio el aval para seguir adelante. Pero el Alavés supo responder y Toni Martínez se encargó de hacerlo todo en el segundo tiempo.

Martínez con mucha magia, anotó un tanto en el 56 y otro en el 69 para terminar con un contundente 2×1 para el Alavés ante el Mallorca. Hubo muchas fallas en las propuestas por parte del Mallorca en este encuentro.

Valencia superó al Girona

El Valencia pudo sumar tres puntos en la jornada sabatina, con un 2×1 ante el Girona. Ramazani y Sadiq anotaron los tantos para la tropa naranja, al minuto 50 y 59. Mientras que el tanto del Girona lo anotó Joel Roca al 63.

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