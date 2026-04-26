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Reportaron accidente de tránsito en la Autopista Sur

By Redacción Carabobo
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accidente de tránsito en la Autopista Sur
La camioneta Dodge quedó al lado de la vía. Fotos: Canal de Emergencia.

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Redacción Carabobo
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Una camioneta van Dodge quedó a un lado de la vía a la altura del mercado de Mayorista hoy sábado 25 de abril de 2026. En horas de la mañana se reportó el siniestro vial, al lugar llegaron bomberos de Libertador para atender la situación.

El accidente de tránsito en la Autopista Sur generó retraso en ambos sentidos de la vía. Algunos pasajeros fueron atendidos en el lugar, mientras que la camioneta quedó en la cuneta sufriendo severos daños.

La camioneta colores beige y marrón pertenece a una de las líneas que hace transporte entre los municipios Libertador y Valencia. La misma fue extraída del lugar con grúas, ya que impactó contra uno de los canales de aguas de lluvias.

accidente de tránsito en la Autopista Sur
Los bomberos del Municipio Libertador atendieron el sinistero. Fotos: Canal de Emergencia.

Accidente de tránsito en la Autopista Sur

Este accidente se suma a los ocurridos en la Autopista Sur en las últimas horas. Recordemos que ayer hubo un lamentable accidente donde pereció una mujer de 30 años de edad que se trasladaba en una mototaxi.

Desde Noticias24Carabobo hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia y responsabilidad en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT, entre ellas no excederte en la velocidad permitida.

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SourceCanal de Emergencia.
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