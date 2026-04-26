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La novena carabobeña continúa su buen momento e hizo respetar su feudo por segunda noche consecutiva en la Liga Mayor de Beisbol Profesional. La noche del sábado navegó a un nuevo triunfo.

Marineros barrió a Samanes y se afianza en la cima de la Liga Mayor. Los filibusteros vencieron 4 carreras por 3 a los aragüeños. Para adjudicarse su quinto lauro en lo que va de campaña 2026 de la LMBP.

Los navales picaron adelante en el compromiso en el mismísimo primer inning con imparable de Edgardo Fermín al jardín jardín izquierdo, Bryant Flete pisó la registradora. Deivi Muñoz pegó imparable en el segundo tramo para que Carlos Santiago colocara el 2-0 en el electrónico.

En el cuarto capítulo Carlos Durán se sacrificó al centro del campo para que Santiago volviera a anotar, esta vez desde la tercera base. Robert Pérez le puso cifras definitivas en el séptimo luego de batear un doble al center field y traer a Yoel Yanqui hasta la goma.

Marineros barrió a Samanes y se afianza en la cima

La visita rompió el blanqueo en el último suspiro del juego con un hit de Robinson Cabrera al center field y un doble de José Sanabria para el 4×3 final. Wander Guante (1-0) fue el ganador en su debut luego de haber trabajado por espacio de 2.2 innings de par de hits en el que recibió un boleto y ponchó a uno.

Harol González (0-1) se llevó el revés. El acorazado cerrará la semana hoy domingo 26 de abril ante Líderes de Miranda. Pero en condición de visitantes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia a las 4:00 de la tarde.

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