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¿Qué significa faramallero en Venezuela?

By Danny Valdiviezo
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faramallero en Venezuela

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Danny Valdiviezo
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IOTA Latino
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Más de una vez hemos escuchado esa palabra la cual es muy famosa en nuestro vocabulario popular. Siempre la hemos escuchado, aunque según los conocedores ya no se utiliza tanto como antes.

En Venezuela, faramallero describe a una persona presuntuosa, jactanciosa o pedante, que finge ser lo que no es. Exagera sus cualidades o actúa con falsa elegancia para llamar la atención. Es alguien que busca ser el protagonista y aparentar más de lo que tiene o sabe.

Características principales de un faramallero

Presunción y orgullo: Se creen superiores, los mejores en lo que hacen, y necesitan que otros los vean.

Fingimiento: Aparentan sentimientos, conocimientos o situaciones falsas.

Artificio: Realizan acciones con demasiada puesta en escena o afectación (faramalla) para impresionar.

Sinónimo: Se asocia a términos como «engreído», «fingido» o «farandulero».

Diccionario de la lengua española: El término proviene de faramalla, que se refiere a una cosa de mucha apariencia y poca entidad.

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SourceDiccionario venezolano
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