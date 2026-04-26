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En el hogar hay que probar mezclas, sobre todo para la limpieza y desinfección. De esa manera sabemos que estamos combatiendo bacterias. Esta es una de las más famosas que siempre encontramos en los portales de limpieza en el hogar.

La mezcla de limón y bicarbonato es un limpiador ecológico potente, desengrasante y desodorizante para el hogar. El ácido cítrico elimina grasa y sarro, mientras el bicarbonato abrasivo quita manchas y neutraliza olores.

Se usa para limpiar hornos, microondas, azulejos, desatascar tuberías y abrillantar metales, actuando de forma efervescente. Es uno de los más potentes, conoce para que más sirve en el hogar.

Mezcla de limón y bicarbonato en el hogar

Usos destacados en el hogar:

Desengrasante de cocina: Ideal para limpiar la costra del horno, encimeras, sartenes y microondas.

Limpieza de baños: El bicarbonato y el limón ayudan a eliminar el moho, desinfectar y eliminar sarro en inodoros y grifería.

Neutralizador de olores: Perfecto para desodorizar la nevera, el bote de basura o los desagües.

Blanqueador de ropa y superficies: Elimina manchas difíciles de vino o café en textiles y abrillanta superficies de acero inoxidable.

Limpieza de metales: Permite pulir cubiertos y eliminar la opacidad de los metales.

Cómo utilizarlo:

Se puede preparar una pasta espesa con bicarbonato y unas gotas de jugo de limón para frotar superficies, o crear una reacción efervescente directamente sobre la suciedad.

Nota: Se recomienda probar en una zona pequeña antes de aplicar en toda la superficie para evitar daños en materiales sensibles.

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