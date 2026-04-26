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Hoy sábado se hizo el alerta a las personas que están afiliadas a la Plataforma Patria. El material que están enviando es para poder obtener datos de las personas, redes sociales, además de las cuentas bancarias.

El bono falso lo están promocionando en algunas redes, el mismo lo llaman Bono de inversión o también bajo el nombre de Bono de Guerra. Esto busca captar a pensionados y otros afiliados al Sistema.

Bono Falso

Estas personas buscan que las personas puedan dar sus datos bancarios, además de correo electrónico. Se hace el llamado a no caer en estas llamadas o mensajes que hacen haciéndose pasar por personal de Patria.

De igual modo, recordamos que la plataforma no llama solicitando datos a las personas. Como tampoco hacen llamadas desde empresas de comunicación nacional. Entre ellas Digitel, Movistar o Movilnet.

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