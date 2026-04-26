ActualidadNacionalLo más vistoPortada

Cuidado con este bono falso que busca solo datos personales

By Danny Valdiviezo
0
145
Cuidado con este bono falso

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Hoy sábado se hizo el alerta a las personas que están afiliadas a la Plataforma Patria. El material que están enviando es para poder obtener datos de las personas, redes sociales, además de las cuentas bancarias.

El bono falso lo están promocionando en algunas redes, el mismo lo llaman Bono de inversión o también bajo el nombre de Bono de Guerra. Esto busca captar a pensionados y otros afiliados al Sistema.

Foto: 2001.

Bono Falso

Estas personas buscan que las personas puedan dar sus datos bancarios, además de correo electrónico. Se hace el llamado a no caer en estas llamadas o mensajes que hacen haciéndose pasar por personal de Patria.

De igual modo, recordamos que la plataforma no llama solicitando datos a las personas. Como tampoco hacen llamadas desde empresas de comunicación nacional. Entre ellas Digitel, Movistar o Movilnet.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Ahora!, Bono de 74 dólares en Patria en abril se pagará a este sector

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
Artículo anterior
Para esto sirve la mezcla de limón y bicarbonato en el hogar
Artículo siguiente
Cerrada Autopista Sur en Carabobo luego de vuelco de un camión
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes