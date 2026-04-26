Compartir

El vuelco de un camión provocó la caída del tendido eléctrico de alta tensión hoy a tempranas horas de la mañana. Las autoridades mantienen cerrada la Autopista Sur, hasta que logren remover el camión.

Cerrada Autopista Sur en Carabobo luego de vuelco de un camión

Personal de Corpoelec se está encargando en la actualidad del tendido eléctrico, mientras se hacen labores para remover el vehículo de carga. Las calles de servicio que hay en la autopista son las utilizadas para la circulación vial.

Este es el tercer hecho vial que se registra en la Autopista por tercer día consecutivo. El viernes murió una mujer que transitaba en la vía en una moto taxi. Ayer sábado reportaron el accidente de una camioneta van cercano al Mercado de Mayoristas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas