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El mal tiempo tomó gran parte del país desde ayer, lloviznas y aguaceros han estado presentes en varias entidades. Desde ayer sábado 25 de abril de 2026 han reportado lluvias en diferentes regiones de Venezuela.

Las lluvias seguirán hoy en gran parte del país, señaló el INAMEH hoy domingo 26 de abril, “Venezuela se mantiene con cielo mayormente nublado con posibles precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas”, dijo el Instituto del tiempo en el país.

“Siendo más frecuente e intensas en zonas de *Bolívar, Anzoátegui, Monagas, Sucre, Guárico, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua. Carabobo, Cojedes, Barinas, Apure, Lara, Falcón y norte de Zulia”; señaló hace minutos el INAMEH.

Situación General: Atmósfera potencialmente inestable, predominando, abundante nubosidad asociadas a precipitaciones de intensidad variable en buena parte del país. Siendo más intensas en áreas de Bolívar y Amazonas.

Como en Anzoátegui, región Central, Llanos Occidentales/Centrales, Centro Occidente, los Andes y Zulia. El resto del país se mantendrá de parcial a nublado. El mal tiempo prevalecerá en gran parte del país.

Las lluvias seguirán hoy en gran parte del país

Se esperan temperaturas altas en el estado Bolívar, 36 grados de temperatura, mientras que el resto del país se mantendrá cerca de los 30 grados. Mientras que en el estado Mérida en horas de la madrugada se esperan ocho grados de temperatura en las zonas de montaña.

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