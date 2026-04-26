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El hombre señalado de abrir fuego en la Cena de los Corresponsales donde estaba el presidente Donald Trump ha sido capturado con vida. El hombre permanece detenido bajo estrictas medidas de seguridad.

Cole Allen es maestro y diseñador de video juegos de 31 años de Torrance, California, es la persona que disparó en plena cena y que debido a eso la misma tuvo que ser suspendida. Es un ingeniero y programador exitoso en creación de juegos de video.

De hecho, es uno de los mejores en esa área y un amplio conocedor de armas. Hace 13 años se graduó como ingeniero mecánico además de profesor. Mediante becas estuvo ampliando conocimientos y luego estuvo en investigaciones de astrofísica.

¿Quién es Cole Allen?

Creó el juego “First Law”, uno de los más buscados en Estados Unidos, en el mismo logra combates espaciales muy realistas. Desde allí Allen había ganado fama por ser uno de los mejores programadores de juegos.

El sujeto permanece custodiado por agentes de seguridad. El hecho de los disparos generó mucha preocupación en el alto gobierno de Estados Unidos. Muchas personas que conocieron a Allen se sorprendieron del hecho.

El por qué del hecho

En horas de la mañana de hoy domingo 26 de abril, el presidente Donald Trump dio a conocer los motivos que llevaron a Allen a cometer el hecho. El odio profundo a los cristianos lo motivó a disparar la noche del sábado.

Indicó el mandatario norteamericano, que el hombre tiene un profundo odio a las personas que siguen a Cristo.

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