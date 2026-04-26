Compartir

Debido al mal inicio de temporada, los Medias Rojas de Boston anunciaron que tienen un nuevo estratega. Boston ha tenido mala suerte en los primeros juegos y debido a eso Chad Tracy estará al frente del equipo.

El mánager Alex Cora fue despedido por la directiva de los Medias Rojas, Cora apenas logró 10 victorias por 17 reveses. El equipo había dado oportunidades a Cora, pero decidieron despedirlo en las últimas horas.

Mánager Alex Cora despedido por Medias Rojas de Boston

Luego del encuentro con los Orioles de Baltimore el club informó sobre el despido del mánager. Además de Cora despidieron también a cinco integrantes del cuerpo técnico, como al coach de banca Ramón Vásquez y Peter Fatse, coach de bateo.

Tracy tiene la misión de levantar al club en estos próximos encuentros. Boston está en el último lugar de su división. Otros indican que Boston se mueve en el mercado buscando a un mánager.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas