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Dos mujeres de Valencia quedaron lesionadas luego de reportarse un hecho vial en el municipio José Laurencio Silva del estado Falcón. Al lugar asistieron las autoridades viales como de emergencia para atender la situación.

El accidente de tránsito en Tucacas ocurrió en el kilómetro 3 cerca del conjunto residencial Coco Mango. Las dos damas residentes del municipio San Diego, en el estado Carabobo quedaron identificadas como Carmen Rondón de 44 años y Saidy González de 31 años.

González iba conduciendo la camioneta Chevrolet Blazer color blanco cuando por causas desconocidas volcaron. Ambas mujeres fueron llevadas al Hospital Doctor Lino Arévalo de Tucacas, diagnosticadas con politraumatismos.

Accidente de tránsito en Tucacas deja a dos mujeres de Valencia lesionadas

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