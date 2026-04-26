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El venezolano es amante de las playas cristalinas, de hecho es el destino más buscado en temporada de asueto. Como también es amante de los viajes y el turismo en general, tanto el de aventura como el tradicional.

Pero la pregunta siempre es oportuna, ¿cuáles son los cayos más populares del Parque Nacional Morrocoy?. Los cayos son famosos por sus aguas cristalinas y arenas blancas, además de extraordinarios paisajes.

Entre estos se incluyen Cayo Sombrero, conocido por sus palmeras y arrecifes; Los Juanes, preferido por sus aguas poco profundas (tipo piscina). Cayo Pescadores, Cayo Muerto, y Cayo Sal. También son muy visitados Playuela y Playuelita.

¿Cuáles son los cayos más populares del Parque Nacional Morrocoy?

Cayo Sombrero: Considerado el más emblemático, cuenta con amplias playas, dos bahías principales y una gran cantidad de cocoteros.

Los Juanes: Famoso por ser una zona de aguas someras y cristalinas sin playa de arena directa, ideal para barcos y lanchas.

Cayo Muerto: Muy cercano a Tucacas, ideal para el buceo y snorkeling debido a sus arrecifes de coral.

Cayo Pescadores: Reconocido por sus aguas turquesas y por ser un punto de encuentro popular para embarcaciones.

Cayo Sal: Situado cerca de Chichiriviche, es muy concurrido por su fácil acceso y aguas tranquilas.

Cayo Playuela y Playuelita: Destacan por ser más amplios y contar con mayores servicios turísticos.

Recomendaciones:

La mayoría de estos destinos son accesibles en lanchas («peñeros») desde Tucacas o Chichiriviche.

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