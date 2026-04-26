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En horas del mediodía de ayer sábado 25 de abril de 2026, una lamentable noticia se reportó desde la comunidad de cardón en el municipio Carirubana. Al lugar se presentaron comisiones policiales.

Un sexagenario murió tras sufrir una descarga eléctrica, el hecho ocurrió cuando el hombre hacía reparaciones en su casa. Este quedó identificado como William José López Naveda de 67 años.

Sexagenario murió tras sufrir una descarga eléctrica

Enseguida los vecinos dieron la información mediante los números de emergencia, enseguida llegaron a la avenida 9 de la comunidad.

Al sitio de los hechos llegó el comisario jefe de la policía de Falcón, Arison Soto, como una comisión del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Para hacer el levantamiento del cadáver.

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