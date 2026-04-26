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El balompié sigue siendo una de las disciplinas deportivas más practicadas en el estado Carabobo. Es por ello que se inauguró por todo lo alto y con la presencia del gobernador del estado, Rafael Lacava, el Campeonato Estadal de Fútbol 2026.

Este torneo contará con más de 9 mil 500 jugadores y 520 equipos en diferentes categorías, con un desfile de apertura celebrado en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia. Actividad organizada por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Además de la Asociación de Fútbol del estado Carabobo, y que cuenta con el respaldo de la Gobernación del estado Carabobo; a través de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (Fundadeporte).

Campeonato Estadal de Fútbol 2026

El mandatario regional, en compañía del presidente de la Asociación de Fútbol del estado Carabobo, José Hoyer, señaló que esta actividad permite el desarrollo integral de la disciplina con la masificación de las bases.

“Estamos sumamente contentos de ver a todos estos jóvenes que van a competir en las diferentes categorías, y esto es producto del esfuerzo que hacemos entre todos para hacer crecer nuestro fútbol, van a ser 247 días de torneo que permitirá que estos jugadores tengan un ritmo constante de juego y puedan desarrollar su formación”, expresó.

Asimismo, destacó que el esfuerzo con junto entre todas las instituciones ayuda a ampliar el rango de acción y fortalecer el crecimiento de este deporte, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Consolidando a Carabobo

Lacava también precisó que seguirán trabajando en consolidar a Carabobo como epicentro del deporte nacional, ofreciendo un entorno más organizado para la correcta formación de los atletas.

Este torneo tendrá un formato de Apertura y Clausura para garantizar una continuidad competitiva en todo el año, desglosados en tres ligas de alto nivel como Liga ADN, Liga DUO y Liga Oro, en categorías que van desde la Sub-7 hasta la Sub-23.

La ceremonia de apertura también contó con la presencia de diferentes autoridades regionales como el presidente de Fundadeporte, Leobaldo Gómez.

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