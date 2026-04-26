Compartir

La tarde de ayer sábado 25 de abril de 2026 se reportó un fuerte hecho vial en la carretera que une al llano con la zona andina venezolana. Autoridades de tránsito se encuentran en el sitio de los acontecimientos.

Un accidente de autobús en la vía Mérida Barinas dejó ya diez personas fallecidas y varios heridos. El volcamiento de vehículo de transporte ocurrió cerca de las 3:30 de la tarde de ayer. El conductor al parecer perdió el control del bus cayendo por un barranco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Chama Informa (@elchamainforma)

Accidente de autobús en la vía Mérida Barinas deja dos fallecidos

El siniestro ocurrió en el sector La Campana, al lugar llegaron equipos de rescate como ambulancias, bomberos y paramédicos. Las personas lesionadas fueron llevadas Hospital Tipo 1 de Santo Domingo.

En el lugar se mantienen labores de rescate por parte de las autoridades viales. El accidente de tránsito se suma a los que han ocurrido en el país. Según el reporte preliminar hay dos fallecidos, de manera extraoficial se maneja la cifra de cuatro muertos.

La causa del accidente

Las autoridades descubrieron la causa del accidente, Germán Altuve, conductor de la unidad de transporte sufrió un paro cardíaco cuando estaba al frente del volante. Lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad y cayeran por el barranco.

Lista de fallecidos

1) Germán Ramón Altuve, chofer del minibus.

2) Yosman Alexander Toro Araque.

3. Rafael José Saavedra Vasquez, de 64 años.

4) Giorian Jesús Rojas García.

5) César Urbano Rangel.

6) Pedro Eustaquio Valango Jiménez.

7) Clever Contreras.

8) Yasmin Coromoto Díaz.

9) Edilia Rincón Molina.

10) Liz Syranus Cuellar. Manukian.

11) Gerardo Antonio Toro Guillén.

12. Y aún falta otro cuerpo por identificar dado que no fueron hallados sus documentos.

Lista de lesionados

• Yasmira García Peroz

• Edilia Rincón Molina

• Giorian Jesús Rojas

• César Urbano Rangel (Oriundo de Barinitas)

• Yasmin Coromoto Díaz (Barinas-Pedraza)

• Rafael José Saavedra Vásquez

• Pedro V.

• Luis Beltrán Peña Dávila (Guanare)

• Liz Cuéllar

• Yosman Alexander Toro Araque

• Orlando Paredes

• Kleiver Contreras (Barinas)

• Gerardo Toro Guillén

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas