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Tras un arduo trabajo de inteligencia hecho entre varios países por la Interpol se logró la captura de un sujeto, el cual está señalado de abusar de una menor de edad en Europa. El mismo fue detenido y entregado a las autoridades que lo requerían.

El peruano solicitado por abuso sexual en España fue capturado en Maracay, este se encontraba requerido por las autoridades españolas. El hombre quedó identificado como George Bonifas.

Este se encontraba en una vivienda ubicada en el municipio Girardot (Maracay), en el barrio 23 de enero. Las autoridades venezolanas le habían hecho un seguimiento a Bonifas hasta que fue localizado en Maracay.

Peruano solicitado por abuso sexual en España

Este estaba siendo buscado en varios países, entre los años 2011 como 2016 presuntamente abusó sexualmente de una menor de edad. Este aprovechaba la cercanía familiar para abusar de la jovencita.

El hombre registraba tales abusos a la joven para mantener amenazada a la muchacha. A través del patrullaje cibernético, la policía científica venezolana pudo dar con Bonifas en la ciudad jardín.

Mediante la tecnología se pudo dar con la ubicación exacta del hombre. Este fue capturado y se espera que en las próximas horas sea llevado hasta España.

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