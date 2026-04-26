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La Presidenta (E) Delcy Rodríguez, ha oficializado la designación de dos nuevas autoridades dentro de la estructura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Según lo publicado en la Gaceta Oficial vigente, han sido nombradas las ciudadanas Karen Millán y Mary Pemjean para ocupar cargos de alta relevancia en el despacho cultural, trabajando de la mano con el ministro Ernesto Villegas. Estas designaciones responden a la necesidad de profundizar el trabajo territorial y la promoción de la diversidad cultural en todo el país.

Nuevas responsabilidades estratégicas

Karen Millán ha sido designada como la nueva Viceministra de Cultura, cargo desde el cual tendrá la responsabilidad de coordinar planes nacionales de formación y difusión de las artes. Millán cuenta con una trayectoria reconocida en la gestión de proyectos comunitarios, lo que sugiere un enfoque orientado hacia la cultura de base y el empoderamiento de los creadores populares.

Por su parte, Mary Pemjean asume el Viceministerio de Fomento de la Economía Cultural. Este despacho es clave para el desarrollo de la industria creativa en Venezuela, encargándose de la sostenibilidad de los proyectos artísticos y el impulso de las pequeñas y medianas empresas del sector. Pemjean ha desempeñado roles previos en el ámbito comunicacional e institucional, lo que le otorga una visión integral para proyectar el talento nacional tanto interna como externamente.

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