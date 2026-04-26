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Funcionarios de la Policía Municipal Simón Rodríguez (PoliRodríguez) procedieron a la captura de una mujer de 36 años y su pareja sentimental, un hombre de 42, acusados de someter a una niña de apenas 11 años a abusos sexuales y tratos degradantes.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas en este 2026, los actos de violencia ocurrían de manera sistemática dentro del entorno familiar de la víctima. El expediente judicial revela que la menor era forzada bajo coacción a participar en actos lascivos y vejámenes.

El caso, que ha despertado el repudio de la comunidad, salió a la luz gracias a la valentía de la niña, quien en un descuido de sus agresores logró evadir la vigilancia y refugiarse en la vivienda de una vecina.

Denuncia y protocolos de seguridad

La vecina, tras escuchar el desgarrador relato de la pequeña, actuó como protectora inmediata y la acompañó hasta la sede de la Unidad Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA). En dicha instancia, la víctima detalló con precisión cómo su progenitora y su padrastro la obligaban a desnudarse para participar en tríos sexuales forzados dentro del hogar que compartían.

El procedimiento policial cobró mayor fuerza con la comparecencia del padre biológico de la menor, quien acudió al comando alertado por los rumores de la comunidad. La articulación de estos testimonios permitió que la comisión policial activara un despliegue rápido para la aprehensión de los sospechosos en flagrancia.

Justicia para la víctima

Actualmente, los detenidos se encuentran bajo custodia de las autoridades competentes y han sido puestos a la orden del Ministerio Público. Se les imputan cargos de abuso sexual con agravantes, trato cruel y omisión del deber de cuidado por parte de la madre. Por su parte, la víctima ha sido ingresada en un programa de protección integral para recibir apoyo psicológico y médico tras el trauma vivido en su propio hogar.

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