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La familia de la superestrella colombiana Karol G atraviesa un doloroso momento tras confirmarse el fallecimiento de Teresa, tía de la artista.

La noticia, que ha generado una ola de solidaridad en las plataformas digitales, fue comunicada inicialmente por las hermanas de la cantante, Jessica y Verónica Giraldo, quienes utilizaron sus perfiles personales para rendir homenaje a su familiar.

Familia de Karol G de luto

Jessica Giraldo fue la encargada de romper el silencio y compartir la triste noticia con sus seguidores. A través de una emotiva publicación en Instagram, acompañada de una fotografía junto a su tía, Jessica expresó la profunda conexión que las unía.

«El cielo está de fiesta. Diosito recibe hoy a uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí la tierra… Te amamos, tía hermosa. Tu partida nos deja un vacío inmenso», escribió la hermana de la intérprete, dejando ver el impacto emocional que esta pérdida representa para el núcleo cercano de los Giraldo.

Homenajes en redes y el silencio de Karol G

Por su parte, Verónica Giraldo optó por un gesto más sobrio pero igualmente significativo. Compartió una imagen en homenaje a Teresa sin añadir texto, una acción que sus seguidores interpretaron como un símbolo de respeto y duelo profundo.

A pesar de la exposición mediática de la familia, hasta el momento Karol G no ha emitido declaraciones públicas ni ha realizado publicaciones en sus redes sociales. Esta ausencia ha sido interpretada por sus fans como una decisión de llevar su proceso de luto de manera privada y alejada del ojo público, priorizando el apoyo a sus padres y hermanas en este difícil momento.

Reacción de los seguidores y causas del deceso

Tras la difusión de los mensajes, miles de internautas se han volcado a las secciones de comentarios para ofrecer sus condolencias. La solidaridad de la comunidad digital ha sido notable, enviando fuerzas a la familia ante la partida de un ser querido.

Respecto a las circunstancias del fallecimiento, los detalles permanecen bajo estricta reserva. Hasta ahora, no se han revelado las causas de la muerte de Teresa, manteniendo la privacidad que caracteriza a la familia en temas de salud y asuntos personales delicados. La familia Giraldo continúa enfrentando este duelo unida, demostrando que, más allá del éxito global de la «Bichota», los lazos familiares siguen siendo su prioridad fundamental.

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