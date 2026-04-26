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El atentado con cilindro bomba en la Vía Panamericana ha sumado 14 civiles muertos y 38 heridos, entre ellos cinco menores de edad, según informaron autoridades regionales.

El ataque tuvo lugar en el sector conocido como El Túnel, perteneciente al municipio de Cajibío. Según los informes oficiales, el artefacto explosivo de alto poder impactó de manera directa contra un autobús de servicio público y varios vehículos particulares que circulaban por este importante corredor vial. El impacto fue devastador, transformando una zona de tránsito cotidiano en un escenario de guerra.

Aunque los reportes iniciales indicaban siete fallecidos, el Gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó a través de sus redes sociales que las labores de rescate permitieron identificar un total de 14 víctimas fatales. «Hasta el momento, reportamos 14 personas muertas y más de 38 personas heridas», señaló el mandatario regional, haciendo un llamado urgente a la paz y a la protección de la población civil.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro manifestó su rechazo absoluto al atentado. El mandatario fue enfático al señalar que los autores de este crimen son «terroristas, fascistas y narcotraficantes», subrayando que el uso de armas no convencionales contra la población civil no tiene justificación alguna.

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