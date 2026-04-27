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La presidenta encargada Delcy Rodríguez, informó este domingo que el Gobierno Nacional se mantiene en alerta permanente ante la presencia de «lluvias extraordinarias» que han afectado diversos sectores del territorio nacional.

De acuerdo con los informes técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), la situación actual responde a una vaguada reforzada por el fuerte calentamiento diurno, lo que ha provocado nubosidad de gran desarrollo vertical y lluvias constantes en gran parte del territorio nacional. Ante este escenario, se han priorizado acciones de despliegue en los estados Lara, Mérida, Aragua, Miranda, Portuguesa, Sucre y Zulia.

El plan contempla la movilización de equipos multidisciplinarios de Protección Civil, cuerpos de bomberos y cuadrillas de servicios públicos. En entidades como el Zulia y Lara, las autoridades monitorean niveles de cauces y drenajes para evitar desbordamientos mayores, mientras que en zonas andinas como Mérida, se mantiene vigilancia permanente en las principales vías de comunicación ante posibles deslizamientos de tierra.

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Por su parte, en los estados centrales como Aragua y Miranda, las labores se concentran en el despeje de sedimentos y el apoyo social a familias cuyas viviendas han sufrido daños estructurales menores o anegaciones. El objetivo principal es garantizar la seguridad física de los ciudadanos y el restablecimiento rápido de los servicios básicos que puedan verse interrumpidos por el clima.

Llamado a la prevención

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reportar cualquier irregularidad a los números de emergencia. El Plan Especial de Atención a las Lluvias se mantendrá activo de forma permanente mientras persistan las condiciones de inestabilidad atmosférica, reafirmando el compromiso del Estado con la protección y el bienestar del pueblo venezolano frente a los embates de la naturaleza.

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