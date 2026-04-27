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Presidenta (E) Delcy Rodríguez arriba a Barbados para fortalecer alianzas estratégicas

By Redacción Carabobo
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Delcy Rodríguez arriba a Barbados

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La Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este fin de semana a Barbados para dar cumplimiento a una agenda de trabajo de alto nivel estratégico.

A su llegada, la alta mandataria fue recibida con los honores correspondientes a su investidura, incluyendo una calle de honor y el saludo protocolar de las principales autoridades del país caribeño. Este recibimiento subraya la solidez de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, las cuales han mantenido una comunicación histórica basada en el respeto mutuo y la solidaridad.

Cooperación y Desarrollo Estratégico Aunque los detalles específicos de las reuniones se mantendrán bajo reserva hasta el desarrollo de las mesas de trabajo, se conoce que la agenda está enfocada en temas de cooperación energética, seguridad alimentaria y el fortalecimiento del comercio bilateral. La visita de la Presidenta (E) Rodríguez reafirma la importancia que el Gobierno Bolivariano otorga a sus vecinos del Caribe dentro del marco del multilateralismo.

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