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Autoridades investigan la muerte de una pequeña en la población de Mene Mauroa al occidente del país. El trágico hecho ocurrió ayer domingo 26 de abril y es investigado por funcionarios del CICPC.

Una niña murió en Falcón luego que la pared de la vivienda le cayera encima en el sector Guayabal. La pequeña de un año y siete meses quedó identificada como Juanileth Sofía Chirinos Gómez.

Esta se encontraba en el patio cuando la pared de la casa colapsó, los padres enseguida la llevaron al Hospital Doctor Rómulo Farías. Pero a pesar del esfuerzo de los médicos esta llegó sin signos vitales.

Niña murió en Falcón luego de caerle encima una pared

Los padres de la menor de edad quedaron identificados como Emerson Chirinos de 19 años de edad y Ana Gómez de 24 años. Una comisión de la policía científica se está encargando de las investigaciones del hecho.

Al sitio de los acontecimientos llegaron funcionarios de Protección Civil como de la Guardia Nacional Bolivariana, además de la Policía del estado Falcón.

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