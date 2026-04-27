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La agenda económica venezolana está centrada en los anuncios que hará próximamente el ejecutivo nacional. Esto en torno a lo que es el ingreso de las personas y las medidas que tomará el gobierno.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez dará un mensaje a los trabajadores el próximo 30 de abril. Indicó que dicho mensaje será en torno a la recuperación del salario como las normas económicas que se tomarán en Venezuela.

Dicho anuncio lo hizo ayer domingo 26 de abril de 2026, en el mismo se dará a conocer lo que aplicará el gobierno en materia económica en los próximos meses. El propósito de dicho mensaje es recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

«Nos encontraremos en Caracas este 30 de abril con un mensaje para los trabajadores de Venezuela. La agenda económica hay que tener un mapa claro con lo que ocurrió con el bloqueo económico, cómo el estado de bienestar se demostró durante 10 años y hoy nos toca sanar las heridas sociales, económicas, políticas. La peregrinación tiene ese objetivo», señaló.

Presidenta encargada Delcy Rodríguez dará un mensaje a los trabajadores

Ya el sábado pasado dio a conocer que se han dados de importancia en torno a la recuperación del poder adquisitivo. Mientras que resaltó que el 1º de mayo va a anunciar otro avance dentro del plan de poner en movimiento a la economía del país.

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