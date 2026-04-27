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Una tarjeta roja para el venezolano lo tendrá al menos un partido fuera con el Pachuca tras dos altercados con Keylor Navas. El criollo ha tenido problemas con el equipo mexicano donde solo ha podido marcar un gol en diez partidos.

La madrugada del sábado no fue la excepción, Salomón Rondón terminó expulsado del juego. En el primer altercado, Nava se quedó parado dio una palmada a Rondón y el venezolano le respondió tocándolo en el pecho. Pero el arquero de Costa Rica se lanzó al gramado, lo que hizo que el árbitro le sacara la primera amarilla.

Por supuesto, la crítica se la llevó Navas al poner un poco de teatro al toque que le hizo el venezolano. Esto colocó un poco de drama al juego, por parte de Navas, quien buscó sacar de concentración al criollo.

Salomón Rondón terminó expulsado

Ya con los ánimos caldeados, el arquero Navas volvió a tener la pelota, pero eso bastó para que Rondón fuera contra el con todo. Allí el árbitro le sacó la segunda amarilla de la noche para terminar en la tarjeta roja.

El venezolano dejó a todo el mundo sorprendido por su manera de encarar al arquero rival. Por ahora el criollo estará en la banca en el próximo juego del Pachuca en la liguilla mexicana de fútbol.

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