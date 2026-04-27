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Sanos y salvos fueron encontradas las personas que estaban desorientadas mientras subían en Naguanagua. Afortunadamente rescatistas y otras personas colaboraron para que estos pudieran retornar al punto de inicio.

Fueron rescatados dos senderistas en el Cerro El Café en Naguanagua, el grupo de rescate Naguanagua estuvo en las labores. Al igual que Bomberos de Carabobo y los bomberos forestales de la zona.

Rescatados dos senderistas en el Cerro El Café en Naguanagua

Se recibió un llamado de emergencia desde el lugar, y los funcionarios hicieron el ascenso por la fila Las Tres Cruces. Luego comenzaron las labores de rastreo hasta poder llegar donde estaban los senderistas, dijo el Canal de Emergencia.

Estos fueron identificados como Edwin Jaimes de 24 años de edad y María Ayala, estos fueron encontrados en condiciones de salud estables. Personas en redes sociales recomendaron no subir el cerro cuando el mal tiempo esté presente.

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