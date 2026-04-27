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Al Hospital Adolfo Prince Lara del litoral porteño fue llevado un hombre desde la zona de Las Llaves y San Esteban pueblo. Alis Ramón Colina se mantiene en estado de salud reservado destacaron los galenos de ese centro de salud.

El sexagenario sufrió una descarga eléctrica en Puerto Cabello, ayer domingo 26 de abril de 2026. Al sitio se presentaron organismos de emergencia para poder atender la situación presentada. El hombre de 69 años estaba haciendo arreglos en su vivienda.

Sexagenario sufrió una descarga eléctrica en Puerto Cabello

En horas del mediodía el hombre manipuló el cable y recibió la descarga eléctrica, este se encuentra internado en el hospital. En el sitio de los hechos estuvieron funcionarios de la Policía Municipal de Puerto Cabello y Policía de Carabobo.

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