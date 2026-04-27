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El comisario Douglas Rico dio a conocer un caso de un sujeto que presuntamente colaboraba con bandas, esto el estado Bolívar, al sur del país. El aprehendido quedó a la orden del Ministerio Público.

El hombre prestaba su cuenta bancaria a organizaciones criminales y quedó detenido. Un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Ciudad Bolívar, permitió la detención de Jhonny Eduardo González Rivas (30).

González tiene registros por extorsión, por cooperar con organizaciones criminales dedicadas al secuestro virtual. De acuerdo a las investigaciones realizadas, se pudo conocer que González, facilitaba sus instrumentos bancarios a delincuentes para recibir los pagos correspondientes a estos hechos delictivos.

Hombre prestaba su cuenta bancaria a organizaciones criminales

Los cuales convertía en dólares americanos y luego enviaba a los criminales. Al ser detenido, se ubicó un celular que al ser sometido a experticias especiales, se extrajo evidencia de sus transacciones; siendo puesto a la orden del Ministerio Público.

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