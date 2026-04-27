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En un movimiento estratégico que busca redefinir la privacidad en la era de la inteligencia artificial, la plataforma X ha lanzado oficialmente XChat.

Esta nueva aplicación de mensajería independiente nace con la promesa de ofrecer un entorno «totalmente privado», marcando un punto de inflexión en la evolución de la compañía desde que fue integrada como filial de xAI bajo el paraguas de SpaceX.

El anuncio, acompañado de un video oficial de lanzamiento, revela que XChat no es solo una extensión de los mensajes directos actuales, sino una herramienta robusta diseñada para competir en las grandes ligas de la comunicación digital.

Entre sus características más destacadas se encuentran el cifrado de extremo a extremo, la capacidad de editar y eliminar textos enviados, y una función altamente demandada: el bloqueo nativo de capturas de pantalla, garantizando que las conversaciones permanezcan exclusivamente entre los interlocutores.

Nueva app de X

Uno de los cambios más drásticos que trae consigo XChat es la absorción de la función Comunidades. Según confirmó la empresa, esta herramienta desaparecerá de la aplicación principal de X a finales de mayo de 2026. En su lugar, XChat se convertirá en el «hogar» de estos grupos, permitiendo actualmente hasta 350 participantes, con planes de ampliar este límite significativamente en los próximos meses para fomentar conversaciones colectivas masivas y dinámicas.

Además de los textos, la plataforma integra funciones de audiollamadas y videollamadas, posicionándose como una alternativa integral frente a gigantes como Telegram o WhatsApp. Este despliegue sugiere que, aunque la visión original de transformar X en una réplica de la china WeChat se ha diluido, Musk aún busca centralizar la comunicación bajo sus propios estándares de seguridad.

Estrategia corporativa e Inteligencia Artificial

La disponibilidad de XChat, actualmente habilitada para usuarios de iOS, ocurre en un contexto donde la inteligencia artificial domina la narrativa de la organización. La integración con xAI sugiere que la mensajería privada podría servir en el futuro como un canal más directo para la interacción con modelos de lenguaje avanzados, aunque por ahora la prioridad es la seguridad del usuario.

Por el momento, XChat convivirá con la función de mensajes directos tradicional dentro de la web y la aplicación original de X. Este periodo de transición indica que la empresa aún está experimentando con el formato ideal para consolidar su sistema de comunicación interna, mientras los usuarios deciden si están listos para migrar a un ecosistema de mensajería totalmente independiente y cifrado.

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