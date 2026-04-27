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Una reciente investigación realizada por expertos italianos y publicada en la prestigiosa revista científica Death Studies, ha arrojado luz sobre las visiones y sueños intensos que experimentan los pacientes terminales.

Lejos de ser casos aislados, el estudio confirma que se trata de un fenómeno recurrente y documentado por profesionales de la salud en su práctica diaria.

El estudio se basó en la recopilación y análisis de testimonios de 239 especialistas, entre los que se encuentran médicos, enfermeras y psicólogos dedicados a los cuidados paliativos. Estos profesionales documentaron patrones consistentes en los relatos de sus pacientes, quienes describen experiencias vívidas que ocurren tanto en fases de sueño profundo como en momentos de vigilia durante sus últimas semanas de vida.

El contenido de la transición: Símbolos y reencuentros

Según los hallazgos, el contenido de estas visiones suele ser profundamente personal y cargado de simbolismo. El patrón más común es el reencuentro con figuras del pasado: padres, parejas, amigos e incluso mascotas fallecidas aparecen en estas visiones para transmitir mensajes de consuelo, despedida o frases de espera. Estos encuentros tienen un impacto determinante en el bienestar psicológico del enfermo, ofreciendo una sensación de acompañamiento en un momento de soledad intrínseca.

Además de las personas queridas, los pacientes reportan imágenes metafóricas recurrentes como puertas abiertas, escaleras o paisajes inundados por una luz blanca intensa. Para los investigadores, estas imágenes no son aleatorias; representan un lenguaje visual que permite al paciente procesar el concepto de «transición» o paso hacia otro estado cuando las palabras resultan insuficientes para expresar su realidad.

Una función terapéutica natural

Los autores del estudio enfatizan que estas vivencias desempeñan un papel emocional fundamental. Actúan como un mecanismo de defensa que facilita la resolución de asuntos pendientes y ayuda a canalizar miedos difíciles de verbalizar. El 90% de los relatos describen estas experiencias como pacíficas y reconfortantes, lo que reduce drásticamente los niveles de ansiedad y angustia en el lecho de muerte.

Sin embargo, el estudio también señala que un 10% de los pacientes experimenta imágenes perturbadoras, las cuales suelen estar vinculadas a conflictos emocionales no resueltos o a un pánico intenso ante lo desconocido.

Finalmente, los investigadores aclaran que el objetivo del trabajo no es validar teorías sobre la vida después de la muerte, sino entender un fenómeno clínico real. Al validar estas visiones como parte del proceso biológico y psicológico natural, el personal sanitario puede ofrecer un acompañamiento mucho más humano, empático y digno a quienes se encuentran en el tramo final de su camino.

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