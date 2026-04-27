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Es una de las frutas más vendidas en el país, y es una de las que mejores beneficios produce. Pero según los expertos no hay que comerla en grandes cantidades, solo de vez en cuando. es junto al melón, cambures y lechosa una de las favoritas de los venezolanos.

El comer patilla regularmente hidrata profundamente, mejora la salud cardiovascular y la digestión, y aporta antioxidantes como el licopeno. Su alto contenido de agua y potasio ayuda a la función muscular y renal.

Sin embargo, el exceso diario puede provocar problemas digestivos (gases, diarrea) por su alto contenido de fibra y fructosa, además de aumentar los niveles de azúcar. Es por ello que hay que consultar al médico antes de comerla de forma regular.

El comer patilla regularmente

Hidratación y piel: Al ser más del 90% agua, es excelente para la hidratación y salud de la piel.

Corazón y músculos: Rica en potasio y citrulina, ayuda a regular la presión arterial y mejorar la circulación.

Antioxidantes: Su alto contenido de licopeno protege contra el daño celular.

Control de peso: Es baja en calorías y ayuda a la saciedad.

Posibles efectos negativos del exceso:

Problemas digestivos: Puede causar inflamación, gases y malestar estomacal debido a su contenido de fructosa.

Azúcar en sangre: Puede aumentar la glucosa si se consume en grandes cantidades, especialmente en diabéticos.

Exceso de potasio: El consumo excesivo podría sobrecargar los riñones.

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