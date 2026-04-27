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Así estará el tiempo en Venezuela hoy 27 de abril de 2026

By Danny Valdiviezo
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Así estará el tiempo en Venezuela hoy 27 de abril de 2026
Llegando a Camaguán. Foto: Almy Molly.

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Danny Valdiviezo
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Sigue la nubosidad en buena parte del país, se esperan lluvias en la zona central, como en el sur y la región andina. El mal tiempo ha prevalecido desde el sábado y se espera que continúe de esa manera.

El tiempo en Venezuela hoy 27 de abril de 2026 estará con nubosidad parcial en los estados del centro del país. Especialmente en los estados Carabobo, Aragua, Miranda y la zona metropolitana de Caracas.

Venezuela* amanece con cielo nublado en buena parte de su extensión; con precipitaciones algunas acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en zonas de *Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta, Sucre, Guárico, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Cojedes, este de Barinas, este y oeste de Apure, Falcón, Yaracuy, Lara, Andes y Zulia.

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De igual modo, se espera nubosidad en la región andina, en los estados Trujillo, Mérida y Táchira hoy lunes. El pronóstico del tiempo para horas de la tarde se mantiene igual en las regiones venezolanas.

En cuanto al oleaje, olas de un metro solo en el litoral central, La Guaira, playas de Aragua y en Puerto Cabello esto en horas de la tarde. Olas de dos metros solamente en el oriente del país como en el Golfo de Venezuela.

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Las temperaturas altas se esperan en los estados Bolívar como en el oriente del país, con al menos 36 grados durante el día. Mientras que en el estado Mérida en horas de la madrugada se esperan ocho grados en las zonas de montaña.

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