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El cuerpo de bomberos de Los Guayos tuvieron un arduo trabajo ayer domingo 26 de abril de 2026 en horas de la noche. Afortunadamente no hubo personas lesionadas solo daños en una de las casas.

Un árbol de mamón cayó sobre una vivienda en Los Guayos, el hecho ocurrió en la urbanización Santa Fe. El cuerpo de bomberos se trasladó hasta el lugar tras reportarse la caída parcial de un árbol de gran tamaño sobre un inmueble.

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Árbol de mamón cayó sobre una vivienda en Los Guayos

“El incidente, registrado en el callejón Enmanuel, involucra a un ejemplar de la especie Melicoccus bijugatus (Mamón) que cedió sobre la vivienda N° 36. Los efectivos activaron de inmediato las labores de despeje y eliminación de peligro”, dijo el cuerpo de bomberos.

Para la extracción del árbol y resguardo de la estructura, el personal especializado utiliza motosierras y herramientas manuales. Aplicando rigurosas medidas de seguridad para evitar daños colaterales.

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