PortadaRegionesCarabobo

Árbol de mamón cayó sobre una vivienda en Los Guayos, no hubo lesionados

By Danny Valdiviezo
0
58
Árbol de mamón cayó sobre una vivienda en Los Guayos

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El cuerpo de bomberos de Los Guayos tuvieron un arduo trabajo ayer domingo 26 de abril de 2026 en horas de la noche. Afortunadamente no hubo personas lesionadas solo daños en una de las casas.

Un árbol de mamón cayó sobre una vivienda en Los Guayos, el hecho ocurrió en la urbanización Santa Fe. El cuerpo de bomberos se trasladó hasta el lugar tras reportarse la caída parcial de un árbol de gran tamaño sobre un inmueble.

Árbol de mamón cayó sobre una vivienda en Los Guayos

“El incidente, registrado en el callejón Enmanuel, involucra a un ejemplar de la especie Melicoccus bijugatus (Mamón) que cedió sobre la vivienda N° 36. Los efectivos activaron de inmediato las labores de despeje y eliminación de peligro”, dijo el cuerpo de bomberos.

Para la extracción del árbol y resguardo de la estructura, el personal especializado utiliza motosierras y herramientas manuales. Aplicando rigurosas medidas de seguridad para evitar daños colaterales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Peruano solicitado por abuso sexual en España capturado en Maracay

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceBomberos de Los Guayos
Artículo anterior
Así estará el tiempo en Venezuela hoy 27 de abril de 2026
Artículo siguiente
Pan de papa para la merienda, receta original
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes