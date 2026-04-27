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No hay nada mejor que las recetas originales que son las más buscadas, especialmente para la merienda. O hasta para compartirlo con la comida, es uno de los alimentos tradicionales más conocidos.

Estamos hablando de la receta del pan de papa, el pan es uno de los alimentos favoritos y el cual no puede faltar en casa. Hoy te traemos esta receta para que en tu tiempo libre puedas prepararla.

Pan de papa, ingredientes

2 papas medianas (aproximadamente 250 g)

1 taza de agua tibia (aproximadamente 240 ml)

2 ½ cucharaditas de levadura seca activa

2 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de mantequilla derretida

1 huevo grande

1 ½ cucharadita de sal

4 tazas de harina para todo uso (más si es necesario)

Preparación:

Pela y corta las papas en trozos. Hiérvelas en una olla con agua hasta que estén tiernas (aproximadamente 10-15 minutos). Escúrrelas y machácalas hasta obtener un puré suave. Deja que el puré de papas se enfríe a temperatura ambiente.

En un tazón pequeño, mezcla el agua tibia, la levadura y el azúcar. Deja reposar durante unos 5-10 minutos hasta que la mezcla esté espumosa. En un tazón grande, combina el puré de papas enfriado, la mezcla de levadura, la mantequilla derretida, el huevo y la sal. Mezcla bien.

Agrega la harina, una taza a la vez, mezclando después de cada adición. Amasa la masa en una superficie enharinada durante unos 8-10 minutos, hasta que esté suave y elástica. Si la masa está demasiado pegajosa, agrega un poco más de harina.

Coloca la masa en un tazón engrasado, cúbrela con un paño limpio y deja que suba en un lugar cálido durante 1-1.5 horas, o hasta que haya duplicado su tamaño. Desinfla la masa y divídela en 2 partes. Forma cada parte en un pan y colócalos en moldes para pan ligeramente engrasados.

Cubre los panes con un paño y deja que suban nuevamente durante unos 30-45 minutos, o hasta que hayan aumentado de tamaño. Precalienta el horno a 180°C (350°F). Hornea los panes durante 30-35 minutos o hasta que estén dorados y suenen huecos al golpearlos ligeramente en la parte inferior.

Retira los panes del horno y déjalos enfriar sobre una rejilla antes de cortarlos.

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