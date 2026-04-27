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Una reciente encuesta ha revelado un dato que invita a la reflexión profunda: una parte significativa de la Generación Z preferiría haber vivido en el pasado. Aunque estos jóvenes nacieron en pleno auge tecnológico, el sentimiento de añoranza por las décadas de los 80, 90 y principios de los 2000 está creciendo de forma exponencial.

El cansancio de la «hiperconexión»

El estudio indica que el principal factor de este deseo es el agotamiento digital. Para los nacidos entre finales de los 90 y el año 2012, la vida bajo el escrutinio constante de las redes sociales ha generado niveles de ansiedad y presión social nunca antes vistos. La encuesta resalta que los jóvenes perciben la «era analógica» como un tiempo de mayor libertad, donde las interacciones humanas eran más genuinas y no dependían de un algoritmo o un «like».

Muchos de los encuestados mencionaron que les gustaría experimentar un mundo donde el teléfono inteligente no fuera el centro de la existencia. «Existe una romantización de la vida simple: salir de casa sin ser localizable, escuchar música en soportes físicos y vivir momentos sin la necesidad de grabarlos para una historia», señala el análisis de los resultados.

Incertidumbre económica y salud mental

Más allá de la tecnología, la economía juega un papel crucial. La Generación Z se enfrenta a un mercado laboral volátil y a una crisis de vivienda global. Al mirar hacia atrás, perciben las décadas pasadas como periodos de mayor estabilidad financiera y optimismo, donde el sueño de tener una casa propia o un empleo estable parecía más alcanzable que en el actual 2026.

La salud mental también es un pilar en esta tendencia. La exposición constante a noticias globales negativas y el fenómeno del doomscrolling han llevado a los jóvenes a buscar refugio en la estética y los valores de generaciones anteriores. Desde la moda vintage hasta el resurgimiento de las cámaras de rollo, la Generación Z está intentando recrear activamente un pasado que, aunque no vivieron, consideran más saludable emocionalmente que el presente acelerado.

Este fenómeno, bautizado por algunos sociólogos como «nostalgia anacrónica», sugiere que el progreso tecnológico no siempre equivale a una mayor felicidad percibida, obligando a las empresas y gobiernos a repensar el bienestar en la era digital.

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