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Ya rompió el récord histórico en taquilla mundial a tan solo días de su estreno, y sigue siendo una de las películas más buscadas en esta temporada. El fin de semana a nivel mundial logró una buena cantidad de millones.

“Michael” rompió récord histórico al superar la cantidad de 217 millones de dólares en taquilla mundial. Siendo ahora el estreno más alto de una película biográfica. Un triunfo que deja claro que el impacto del “Rey del Pop” sigue vigente.

“Michael” rompió récord histórico en taquilla mundial

Era esperado el estreno de la película que ahora se convirtió en fenómeno global. La popularidad del artista sigue intacta a pesar de los años. Y la misma ha pasado de generación en generación.

Además de la película en el mundo se han visto nuevamente las coreografías del cantante de “Thriller”. Esto en centros comerciales, avenidas principales además conocidos parques en todo el mundo.

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