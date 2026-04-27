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Se mantiene en la banda de los 480 bolívares la divisa oficial según el Banco Central de Venezuela. Hoy el precio del dólar BCV hoy 27 de abril de 2026 está en:484,74 bolívares y el euro en 567,40 bolívares.

Para este martes la tasa del dólar será de 485,22 bolívares y el euro 569,29 bolívares.

En un costo de 4.706,65 dólares marcha la onza de oro, la misma ha estado con tendencia a la baja en las últimas semana y se pudiera mantener de esa manera esta semana. El gramo se mantiene en un costo de 164,45 dólares.

Hoy el precio del petróleo se mantiene en un costo de 98,07 dólares, este tiene picos durante el día sobre los 105 dólares. El conflicto actual en el Medio Oriente sigue manteniendo en alza el costo del crudo.

Mientras que el bitcoin se mantiene en un precio de 77.805,69 dólares en las últimas horas. Este ha iniciado leves repuntes luego de estar en los 63 mil dólares. Hay que observar el comportamiento de este indicador.

Dólar BCV hoy 27 de abril de 2026, Hilton pudiera regresar a Venezuela

Christopher Nassetta, presidente y director ejecutivo de la cadena multinacional de hoteles Hilton WorlWide Holdings INC. que cuenta con más de 1.3 millones de habitaciones a nivel mundial, aseveró que en medio de los planes de expansión que desarrolla la empresa, consideran el retorno a Venezuela.

En ese sentido, afirmó que estos planes de expansión la llevarán de regreso a tres países, dos de ellos en el continente americano. En los que se vieron obligados a abandonar en el pasado debido a la inestabilidad geopolítica.

Al respecto, anunció que la compañía ya está en conversaciones sobre un posible regreso a Venezuela, donde llegó a tener 12 hoteles. El directivo no ofreció más detalles sobre las conversaciones.

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