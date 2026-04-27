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La empresa operadora del 0414 y 0424 dio un mensaje a sus clientes, las recargas de Movistar van a estar suspendidas, destacaron mediante un anuncio. Entre el 30 de abril a las 6:00 de la tarde y el 2 de mayo a las 6:00 de la tarde.

Por lo cual, debes tomar previsiones en torno a las recargas que tengas pendientes ya que es final e inicio del mes. Si eres cliente de esta operadora telefónica consulta los planes vigentes.

Movistar da este importante anuncio

En la actualidad varias empresas de telecomunicaciones siguen haciendo revisiones a sus redes para seguir ofreciendo un mejor servicio.

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